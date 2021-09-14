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Украинцам предложили перейти на английский. Садальский объяснил ошибку: "Лучше сразу на иероглифы"

Украинцам предложили перейти на английский. Садальский объяснил ошибку: "Лучше сразу на иероглифы"

Новость о том, что украинцам на полном серьёзе предложили отказаться от кириллицы и перейти на латиницу, рассмешила известного актёра и блогера Станислава Садальского.

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Rustam Kuchkarov
Можно сразу и на иероглифы и на арабскую вязь, более дальновидно будет. Но арабский мир будет против, хохлы свинину жрут, так что не канает.
Алексей
Дебилизация идёт полным ходом, они не понимают, что с исчезновением Русского языка исчезнет и культура вплоть до шаровар и вышиванок, а затем и всё остальное. Заменить Язык Космического общения - Русский, на искусственно созданную Латиницу, это прямой путь к деградации и исчезновению Окрайны как гос-ва, пожелаем успехов. "Всё к лучшему в этом лучшем из Миров"
александр Сан
О как дурь вставила. У зели взял дорожку..
Дмитрий Гурин
Хохляндия все больше напоминает экспериментальный полигон под колпаком властей пендосии. По следующих президентских выборов, с пендостаном пора заканчивать. В их манере "разноцветных революций". Пусть педики дерутся с проститутками, белые с черными.... а с коренным населением думаю Россия спокойно договорится. Если в прошлых веках купец Баранов спокойно с ними торговал. Опять же был инцидент у русских с индейцами при науськивании последних на нас, как раз во время путешествия Крузенштерна и Лисянского.

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