Мартовский торт: как помочь питомцу и семье

Весеннее время может вызывать необычное поведение у домашних животных. Например, у кошек могут появляться метки со специфическим запахом на мебели, а также они могут проявлять навязчивое и агрессивное поведение по отношению к хозяину.
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