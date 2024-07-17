Большой сбор: как ФНС обеспечила рекордный рост доходов бюджета

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о существенном росте доходов бюджета. С января по май текущего года казна дополнительно получила несколько триллионов рублей в виде налогов, акцизов и страховых взносов.
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