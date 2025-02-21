Тренер ХК «Сибирь» Епанчинцев прокомментировал разгром от «Спартака» в Москве

В воротах голкиперов «злых снеговиков» Дениса Костина и Антона Красоткина побывало шесть шайб. Их авторами стали Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев, Ансель Галимов, Адам Ружичка, Андрей Локтионов и Прохор Корбит.
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