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Вечерний Новосибирск

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Тренер ХК «Сибирь» Епанчинцев прокомментировал разгром от «Спартака» в Москве

Тренер ХК «Сибирь» Епанчинцев прокомментировал разгром от «Спартака» в Москве

В воротах голкиперов «злых снеговиков» Дениса Костина и Антона Красоткина побывало шесть шайб. Их авторами стали Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев, Ансель Галимов, Адам Ружичка, Андрей Локтионов и Прохор Корбит.

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