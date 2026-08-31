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Татар-информ

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Уроженец Чувашии украл полмиллиона из припаркованного авто в Казани

Уроженец Чувашии украл полмиллиона из припаркованного авто в Казани

Украл 500 тысяч рублей из автомобиля Фото-скриншот: © УМВД России по Казани В Казани задержали мужчину, который стащил более 500 тысяч рублей из припаркованного авто.

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