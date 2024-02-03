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Международный суд ООН оправдал Россию по искам о Крыме, Донбассе и MH17

Международный суд ООН оправдал Россию по искам о Крыме, Донбассе и MH17

Россия одержала знаковую победу в Международном суде ООН по искам со стороны Украины. Судебная инстанция постановила, что страну нельзя причислить к государствам-агрессорам, она не дискриминирует жителей Крыма и не несет ответственность за катастрофу с малайзийским самолетом, которая произошла в 2014 году.

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