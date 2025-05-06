Трамп назвал глупым решение исключить Россию из G8

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что сейчас неподходящее время для того, чтобы приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7), при этом, по его мнению, решение исключить РФ из "большой восьмерки" было глупым.
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