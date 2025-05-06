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Трамп назвал глупым решение исключить Россию из G8

Трамп назвал глупым решение исключить Россию из G8

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что сейчас неподходящее время для того, чтобы приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7), при этом, по его мнению, решение исключить РФ из "большой восьмерки" было глупым.

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