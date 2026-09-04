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Запретят ли аналог «Мирамистина»? Как проигранный спор об аннулировании патента помог в деле о его нарушении?

Даже если в формуле изобретения количество компонентов прямо не указано, это еще не значит, что для нарушения патента достаточно обнаружить их в продукте «нарушителя» в любом количестве.

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