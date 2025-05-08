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Царьград

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Артур Смольянинов оштрафован и объявлен в международный розыск

Артур Смольянинов оштрафован и объявлен в международный розыск

Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова* за несвоевременную оплату штрафов. Ему предъявлены обвинения в распространении ложной информации о ВС РФ.

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