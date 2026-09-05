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Kushner and Witkoff in Moscow for peace talks

U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner are in Moscow Saturday to visit with Russian President Vladimir Putin with a plan to end the war.

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