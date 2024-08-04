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Врач предупредила о вреде гематогена

Врач предупредила о вреде гематогена

Гематоген, используемый в качестве средства от анемии, действвует не лучше кондитерского батончика. Дело в том, что его состав не содержит железа, которое бы легко усваивалось организмом, объяснила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова, передает РИА Новости.

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