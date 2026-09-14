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Ключевые индексы Азии завершили торги разнонаправленно

Ключевые индексы Азии завершили торги разнонаправленно

Крупнейшей биржей Азиатско-Тихоокеанского региона является Shanghai Stock Exchange с оборотом 7,37 трлн долларов.

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