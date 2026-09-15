Машины, которые переживут своих владельцев: 10 автомобилей с феноменальным ресурсом

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что некоторые автомобили способны прослужить не просто долго, а настолько долго, что их можно передавать по наследству? Речь не о коллекционных экземплярах, которые пылятся в гаражах под чехлами, а о настоящих рабочих лошадках, ежедневно выходящих на дороги.
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