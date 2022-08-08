Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Муравьева – Тарасовой: «Спасибо, что были на нашей тренировке! Ваши слова и наставления очень ценны для каждого из нас!»

Российская фигуристка Софья Муравьева поблагодарила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за участие в тренировке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх