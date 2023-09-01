Советы юристов: россиянам подсказали, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС Ирэн ОрлонскаяГраждане Российской Федерации беспроблемно смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября.