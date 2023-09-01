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Советы юристов: россиянам подсказали, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС

Советы юристов: россиянам подсказали, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС

Советы юристов: россиянам подсказали, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС Ирэн ОрлонскаяГраждане Российской Федерации беспроблемно смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября.

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