Натуральные лосьоны от старения кожи лица: 3 лосьона для сужой, жирной и комбинированной кожи

Замедлить процессы увядания кожи лица помогут приготовленные в домашних условиях лосьоны. В отличие от магазинных, в таких средствах можно быть уверенными, что они натуральные, так как в их составе используются только натуральные растительные компоненты.
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