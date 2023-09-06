⚡STARFIELD PREMIUM EDITION⚡ БЕЗ ОЧЕРЕДИ★УЖЕ ДОСТУПНО

Для оплаты без комиссии - выберите способ оплаты LAVA Моментальная доставка аккаунта ⭐️Гарантия качества и надежности Быстрая авторизация Покупая товар Вы получаете доступ к аккаунту с игрой (аккаунт общий, это не скажется на вашем геймплее); Игра возможна только в оффлайн режиме (автономном); Активация происходит без сторонних программ (после покупки); Доступ остается ваш навсегда Игра куплена через официальный магазин, что гарантирует её постоянное наличие; На аккаунте доступны все DLC; Данные на аккаунте сменить невозможно; Если товар не подошёл вам по каким либо техническим характеристикам или вам не понравилась игра, то претензии не принимаются; При возникновении проблем, не спешите оставлять негативный отзыв, вам ответят в ближайшее время; ❗АКТИВАЦИЯ: 1.