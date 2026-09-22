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В ЯНАО сократилось количество действующих лесных пожаров

В ЯНАО за прошедшие сутки количество действующих лесных пожаров сократилось до 40. Площадь, пройденная огнем, составляет 7,3 тысячи га.

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