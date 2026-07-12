Битцевского маньяка выдала записка последней жертвы

Марина М. оставила дома сведения о человеке, с которым ушла на встречу. Эта запись сделала то, чего раньше не сделали найденные тела, выжившие потерпевшие, слухи о лесопарке и ложные версии: вывела следствие на Александра Пичушкина, которого называют Битцевским маньяком.