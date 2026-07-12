Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 275 подписчиков

Битцевского маньяка выдала записка последней жертвы

Битцевского маньяка выдала записка последней жертвы

Марина М. оставила дома сведения о человеке, с которым ушла на встречу. Эта запись сделала то, чего раньше не сделали найденные тела, выжившие потерпевшие, слухи о лесопарке и ложные версии: вывела следствие на Александра Пичушкина, которого называют Битцевским маньяком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии