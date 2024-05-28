Геннадий Онищенко: слухи о феноле в бананах из Южной Америки нужно проверить

Поставляемые в Россию из Южной Америки бананы следует проверить на содержание фенола. Если появившиеся об этом сообщения подтвердятся, то нужно принять строгие меры к службам, отвечающим за качество ввозимых в страну товаров, заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.
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