Геннадий Онищенко: слухи о феноле в бананах из Южной Америки нужно проверить

Поставляемые в Россию из Южной Америки бананы следует проверить на содержание фенола. Если появившиеся об этом сообщения подтвердятся, то нужно принять строгие меры к службам, отвечающим за качество ввозимых в страну товаров, заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.