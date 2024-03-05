Мастерим открытку на 8 Марта

Мисоля покажет, как сделать чудесный подарок своими руками! 123RF/legion-media.ruЧтобы по-настоящему порадовать маму, бабушку, сестру или подружку, лучше всего будет сделать поздравительную открытку самому.
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