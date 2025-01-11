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Царьград

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Взрывы в Днепропетровской области: повреждено промышленное предприятие

Взрывы в Днепропетровской области: повреждено промышленное предприятие

Сергей Лысак, глава Днепропетровской военной администрации, сообщил о повреждении промышленного объекта и линии электропередач в результате ночных взрывов, связанных с действиями украинских сил ПВО.

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