В Петербурге в «Севкабель Порту» появился первый отель для бездомных котов

Домик утеплен и оборудован всем необходимым для комфорта животных На территории общественного пространства «Севкабель Порт» в Петербурге открылся новый дом для бездомных котов – место, где каждый пушистый гость сможет укрыться от непогоды и получить полноценное питание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии