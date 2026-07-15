Ливан: израильские официальные лица объявили, что по меньшей мере трое боевиков «Хезболлы» были убиты в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) между Бейт-Яхуном и Кунином, провинция Набатия, в вечерние часы по местному времени.