Официально представлены кроссоверы Toyota bZ Sport Crossover 2024 и bZ FlexSpace

Состоялся официальный дебют паркетников Toyota bZ Sport Crossover 2024 и bZ FlexSpace. Компания Toyota, безусловно, добилась впечатляющих успехов со своей последней линейкой концептуальных автомобилей, Toyota bZ Sport Crossover 2024 и bZ FlexSpace.
Состоялся официальный дебют паркетников Toyota bZ Sport Crossover 2024 и bZ FlexSpace. Компания Toyota, безусловно, добилась впечатляющих успехов со своей последней линейкой концептуальных автомобилей, Toyota bZ Sport Crossover 2024 и bZ FlexSpace.
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