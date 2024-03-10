План "ядерная война". Россия может нажать на кнопку, но есть нюанс

Светлана Позднякова

Русские никогда за всю историю ни на кого не нападали!!Всегда только стояли на защите своих территорий!!А со всех сторон все как шакалы пытались разорвать ее на части и уничтожить истинно русский народ!!Но настало время,и пришёл посланец Всевышнего -Путин Владимир Владимирович!!И начал поднимать Россию с колен,и восстанавливать разрушенное годами!И самое главное-стоит на защите наших границ!!Народ верит своему Президенту, потому-что видит сколько было сделано за годы правления!!Все равно Победа будет за Россией!!Нам не надо чужого,и мы своего не отдадим!!И кто с мечом придёт,тот от меча и погибнет!!🇷🇺❤️‍🔥