На Западе обсуждают возможность ядерной войны с Россией. После ежегодного Послания Федеральному собранию президента Владимира Путина в западной прессе пошли сообщения о том, что Россия якобы готовится напасть на западных соседей.
План "ядерная война". Россия может нажать на кнопку, но есть нюанс
Комментарии
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Светлана Позднякова
Русские никогда за всю историю ни на кого не нападали!!Всегда только стояли на защите своих территорий!!А со всех сторон все как шакалы пытались разорвать ее на части и уничтожить истинно русский народ!!Но настало время,и пришёл посланец Всевышнего -Путин Владимир Владимирович!!И начал поднимать Россию с колен,и восстанавливать разрушенное годами!И самое главное-стоит на защите наших границ!!Народ верит своему Президенту, потому-что видит сколько было сделано за годы правления!!Все равно Победа будет за Россией!!Нам не надо чужого,и мы своего не отдадим!!И кто с мечом придёт,тот от меча и погибнет!!🇷🇺❤️🔥
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1 д.
АндрейБорков
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6 час.
Владимир Соловьев
ЗАПАД ПЫТАЕТСЯ ИГРАТЬ НА НЕРВАХ РОССИИ, А НА САМОМ ДЕЛЕ НЕРВИРУЕТ СВОЁ НАСЕЛЕНИЕ: ИМЕННО ОНО ДОЛЖНО ЗАПЛАТИТЬ СВОИМ ТЯЖЁЛЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗА ДУРЬ СВОИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЗА БАСНОСЛОВНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ДЮПОНАМ И РОКФЕЛЛЕРАМ, КОТОРЫЕ, КАК ИМ КАЖЕТСЯ, ПРОЖИВАЮТ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ ОТ ВОЙНЫ!
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1 час.
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