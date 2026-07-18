Стоит ли покупать российскую сантехнику вместо импортной в 2026 году

В 2026 году вопрос выбора сантехники стал для покупателей особенно актуальным. Рост цен на импортные товары, изменения в логистике, колебания валютных курсов и расширение ассортимента отечественных производителей заставляют всё больше людей задумываться: действительно ли импортная сантехника лучше, или российские бренды уже способны предложить достойную альтернативу? В этой статье мастер сантехник разберёт, стоит ли покупать российскую сантехнику вместо импортной, какие преимущества и недостатки есть у обоих вариантов.