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Босс PFL Дэвис заявил, что готов заплатить Джонсу $50 млн за поединок с Нганну

«Существует только один способ, как Джонс может заработать $50 млн. Ему нужно подраться с Нганну. Этот бой определит истинного чемпиона ММА в тяжелом весе и лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий.

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