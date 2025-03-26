Босс PFL Дэвис заявил, что готов заплатить Джонсу $50 млн за поединок с Нганну

«Существует только один способ, как Джонс может заработать $50 млн. Ему нужно подраться с Нганну. Этот бой определит истинного чемпиона ММА в тяжелом весе и лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии