Полиция проверила транспорт на крупных магистралях Васильевского острова - улице Кораблестроителей и проспекте Крузенштерна (намыв).
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Полиция проверила транспорт на крупных магистралях Васильевского острова - улице Кораблестроителей и проспекте Крузенштерна (намыв).