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Еще 5 новых онлайн-сервисов для бизнеса запустят в Подмосковье

Еще 5 новых онлайн-сервисов для бизнеса запустят в Подмосковье

Новые сервисы для быстрого бизнес-старта и развития предпринимательства разработали в Подмосковье. Услуги станут доступными в ближайшее время — об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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