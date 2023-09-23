Музыка: Хулио Иглесиасу – 80: Профессионально занимался футболом, пережил страшную аварию, спасал отца из рук террористов и другие факты о певце

Сегодня исполняется 80 лет одному из самых успешных певцов ХХ века Хулио Иглесиасу. Он сумел покорить сердца миллионов слушателей во всём мире, побывал со своими концертами во множестве стран, и везде его выступления проходили с неизменным аншлагом.
Сегодня исполняется 80 лет одному из самых успешных певцов ХХ века Хулио Иглесиасу. Он сумел покорить сердца миллионов слушателей во всём мире, побывал со своими концертами во множестве стран, и везде его выступления проходили с неизменным аншлагом.
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