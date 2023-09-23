Культурология.рф

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Музыка: Хулио Иглесиасу – 80: Профессионально занимался футболом, пережил страшную аварию, спасал отца из рук террористов и другие факты о певце

Музыка: Хулио Иглесиасу – 80: Профессионально занимался футболом, пережил страшную аварию, спасал отца из рук террористов и другие факты о певце

Сегодня исполняется 80 лет одному из самых успешных певцов ХХ века Хулио Иглесиасу. Он сумел покорить сердца миллионов слушателей во всём мире, побывал со своими концертами во множестве стран, и везде его выступления проходили с неизменным аншлагом.

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