Алаудинов: «Ахмат» почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области

Военным удалось уничтожить большое количество личного состава ВСУ Спецназ «Ахмат» практически 11 часов вел бои на двух участках в Курской области, было ликвидировано большое количество личного состава украинской армии.
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