Сразу три фельдшерских пункта запустили в Ирбейском районе

КРАСНОЯРСК, 8 июня, ФедералПресс. Новые фельдшерско-акушерские пункты начали работу в поселке Степановка, селе Тумаково и деревне Нагорной Ирбейского района Красноярского края, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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