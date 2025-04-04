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Украинские формирования совершили массированную атаку БПЛА на Донецк

Украинские формирования совершили массированную атаку БПЛА на Донецк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли Донецк массированной атаке беспилотников. Об этом в ночь на 5 апреля сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

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