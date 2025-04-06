Пригожин заявил, что создал сценический образ Прохора Шаляпина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он создал сценический образ Прохора Шаляпина. Продюсер вспомнил в беседе с Кариной Нигай, как он вместе с Виктором Дробышем придумывал псевдоним для артиста и образ покорителя «возрастных» и богатых женщин.
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