Программы для 3D моделирования . 8 лучших: от простых до профессиональных

Предлагаем вашему вниманию топ программ для 3д моделирования. Какая программа самая простая на русском языке? Есть ли бесплатные программы для 3д моделирования?3D-моделирование — это когда с помощью специализированных программ получаются трехмерные модели объектов или сцен.