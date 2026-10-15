Попытка вызвать обычное городское такси для поездки за 200-500 километров часто оборачивается нервотрепкой: водители массово сбрасывают заказы, увидев чужой регион, а динамический тариф взвинчивает чек в полтора раза из-за дождя или часа пик.
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