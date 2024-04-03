Тысячи лет назад жители Америки говорили на том же языке, что народы Сибири

Заселение Северной Америки в доисторический период происходило в несколько этапов. Оно началось на излете последней ледниковой эпохи около 25 000 лет назад, когда временно появился проход к западному побережью материка южнее устья реки Колумбия, то есть примерно на той же широте, где находится Сахалин.