Тысячи лет назад жители Америки говорили на том же языке, что народы Сибири

Заселение Северной Америки в доисторический период происходило в несколько этапов. Оно началось на излете последней ледниковой эпохи около 25 000 лет назад, когда временно появился проход к западному побережью материка южнее устья реки Колумбия, то есть примерно на той же широте, где находится Сахалин.
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