Илон Маск — снова в центре внимания. Руководителей и членов советов директоров Tesla и SpaceX беспокоит тот факт, что миллиардер употреблял запрещенные наркотики, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии