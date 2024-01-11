10 секс-фактов о мужском теле

Обсуждениями строения женского тела пестрят все издания: как мужские, так и женские. Столько внимания уделяется способам получить оргазм, что иногда становится даже страшно — неужели это настолько сложный механизм?! Не спорим, эти знания очень важны, но о мужчинах говорят почему-то в разы меньше.