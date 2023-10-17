В Приморском крае задержали водителя попавшего в аварию туристического автобуса

В СУ СК России по Приморскому краю подтвердили задержание 50-летнего водителя туристического автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибли две туристки, а остальные пассажиры получили травмы.
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