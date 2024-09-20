Зенит 5 в ремонте

Привет всем, я наконец нашел недостающие части и доделал монстра. Действительно, было так жарко, что я забыл сфотографировать процесс, благо внутри все было похоже на Зенит-4, о котором уже было рассказано в предыдущем посте.
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