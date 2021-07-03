«Да пошли они». Рик Махорн не собирается извиняться перед «Буллс» за инцидент 1991 года

Знаменитый в прошлом игрок «Детройта» Рик Махорн во время интервью заявил, что не собирается извиняться перед «Буллс» за инцидент 1991 года, когда игроки «поршней» после поражения в финале конференции покинул площадку, не пожав руки соперникам.