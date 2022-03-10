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Sony Xperia 1 IV 5G показали на качественных рендерах и в видеоролике

Sony Xperia 1 IV 5G показали на качественных рендерах и в видеоролике

Презентация смартфона Sony Xperia 1 IV 5G должна состояться в ближайшее время, а пока что качественные изображения грядущего устройства были опубликованы на сайте LetsGoDigital.

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