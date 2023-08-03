«Не воспринимает адекватно», — Котова заявила, что вытворяла за кулисами Джанабаева

В коллективе «ВИА Гра» на ТВ работа девушек и их отношения выглядели превосходно. Казалось, что все солистки группы – это самые близкие подруги, которых объединяют не только талант и любовь к музыке, но и что-то душевное, непостижимое зрителю.
В коллективе «ВИА Гра» на ТВ работа девушек и их отношения выглядели превосходно. Казалось, что все солистки группы – это самые близкие подруги, которых объединяют не только талант и любовь к музыке, но и что-то душевное, непостижимое зрителю.
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