Минобороны: группировка «Юг» отбила пять атак ВСУ на донецком направлении

В Минобороны сообщили об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении. В наступление шли штурмовые группы 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад украинской армии в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирова и Малоильиновки.