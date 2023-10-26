Минобороны: группировка «Юг» отбила пять атак ВСУ на донецком направлении

В Минобороны сообщили об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении. В наступление шли штурмовые группы 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад украинской армии в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирова и Малоильиновки.
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