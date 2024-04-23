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Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН

Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН

Telegram-канал Постоянного представительства РФ при ООН Постпред РФ при ООН Василий Небензя и сербский лидер Александр Вучич обсудили координацию действий Белграда и Москвы на площадке Организации Объединенных Наций, сообщается в Telegram-канале российского постпредства.

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