Небензя и Вучич обсудили координацию действий России и Сербии в ООН

Telegram-канал Постоянного представительства РФ при ООН Постпред РФ при ООН Василий Небензя и сербский лидер Александр Вучич обсудили координацию действий Белграда и Москвы на площадке Организации Объединенных Наций, сообщается в Telegram-канале российского постпредства.