Генерал МВД Смуров: за 2024 год в РФ пресекли деятельность 206 нарколабораторий

С начала 2024 года в России пресекли деятельность 206 нарколабораторий, сообщил в интервью "Газете.Ru" первый заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров.