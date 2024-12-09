Генерал МВД Смуров: за 2024 год в РФ пресекли деятельность 206 нарколабораторий

С начала 2024 года в России пресекли деятельность 206 нарколабораторий, сообщил в интервью "Газете.Ru" первый заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров.
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