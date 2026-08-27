Венгрия при Мадьяре утратила баланс в отношениях с Россией – эксперт

Политолог и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко в эфире программы «Мнение» на News Front новость о том, что Венгрия впервые назвала Россию угрозой для страны, Европы и мирового порядка.
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