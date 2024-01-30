"Очень серьёзные такие кресты". Киркорова раскритиковали за экскурсию по православной часовне

В неуклюжей попытке дистанцироваться от скандала с "голой вечеринкой" Филипп Киркоров выложил в своем запрещеннограме видео из православной часовни, для украшения которой он, по его признанию, "потратил немало сил и средств".
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